Adana'da dini nikahlı karısının ağabeyini öldüren sanığa müebbet hapis cezası - Son Dakika
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Adana'da dini nikahlı karısının ağabeyini öldüren sanığa müebbet hapis cezası

07.03.2022 12:43
Adana'da dini nikahlı karısının ağabeyini öldüren sanığa müebbet hapis cezası

Adana'da, dini nikahlı karısının ağabeyini öldüren sanığa müebbet ve 5 yıl 1 ay 15 gün, eniştesine av tüfeğiyle ateş ederek yaralayan sanığa da 7 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

Adana'da, dini nikahlı karısının ağabeyini öldüren sanığa müebbet ve 5 yıl 1 ay 15 gün, eniştesine av tüfeğiyle ateş ederek yaralayan sanığa da 7 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Y.A. ve O.K. ile avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısının esas hakkındaki mütalaasında, 29 Eylül 2020'de sanık Y.A'nın merkez Yüreğir ilçesi Serinevler Mahallesi'ndeki evinin önünde, dini nikahlı karısının ağabeyleri M.K. ve O.K. ile daha önceye dayanan bir husumet nedeniyle tartışmaya başladığı, tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu O.K'nin pompalı tüfekle Y.A'yı yaraladığı, Y.A'nın da ikametinin damına çıkarak elindeki tabancayla 2 el ateş ederek M.K'yi öldürdüğü belirtildi.

Savcı, dosya kapsamında toplanan deliller dikkate alınarak sanık Y.A'nın "kasten öldürme", "kasten yaralamaya teşebbüs", "silahla tehdit" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından, sanık O.K'nin ise ağabeyi M.K'nin olay sırasında ağır yaralanması sonrası eylemine son vermesi nedeniyle "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan cezalandırılması ve tutukluluk hallerinin ayrı ayrı devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Savunması alınan sanık Y.A. önceki aşamalarda yaptığı savunmayı tekrar ettiğini belirterek, "Mütalaayı kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." ifadesini kullandı.

Sanık O.K. da suçlamaları reddederek tahliyesini ve beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Y.A'yı "kasten öldürme" suçundan müebbet, "kasten yaralamaya teşebbüs", "silahla tehdit" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından ise toplamda 5 yıl 1 ay 15 gün, sanık O.K'yi ise "haksız tahrik altında kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 7 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırarak, mevcut hallerinin devamına karar verdi.

Olay

Merkez Yüreğir ilçesi Serinevler Mahallesi'nde, 29 Eylül 2020'de çıkan kavgada Y.A, eşinin ağabeyi M.K'yi tabancayla öldürmüş, O.K. de Y.A'yı pompalı tüfekle yaralamıştı. Kavgayla ilgili gözaltına alınan zanlılar O.K. ve Y.A. tutuklanmıştı.

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Adana Yüregir, Cumhuriyet, Eylül, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da dini nikahlı karısının ağabeyini öldüren sanığa müebbet hapis cezası - Son Dakika


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