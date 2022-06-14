Ekipler, şüphe üzerine durdurulan bir araçta yaptığı aramada, çalıntı olduğu tespit edilen 10 cep telefonu ele geçirdi.

Kaynak: AA

Hisarcık, Pozantı, Ankara, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Adana'da dinlenme tesislerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen 4 kişi yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.