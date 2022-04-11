Adana'da direğe çarpan otomobildeki 2'si çocuk 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Adana'da direğe çarpan otomobildeki 2'si çocuk 4 kişi yaralandı

11.04.2022 20:23
Adana'da direğe çarpan otomobildeki 2'si çocuk 4 kişi yaralandı

Adana'nın Sarıçam ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Adana'nın Sarıçam ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda Osmaniye istikametine seyir halindeki A.G. idaresindeki 09 YR 975 plakalı otomobil, refüjdeki aydınlatma direğine çarparak devrildi.

Çarpmanın etkisiyle sürücü A.G. ile eşi F.G. ve çocukları K.G. ile Z.S.G. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince bölgedeki hastanelere kaldırılırken, F.G'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Adana'da direğe çarpan otomobildeki 2'si çocuk 4 kişi yaralandı
Adana'da direğe çarpan otomobildeki 2'si çocuk 4 kişi yaralandı

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Otomobil, Sarıçam, Tarsus, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da direğe çarpan otomobildeki 2'si çocuk 4 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da direğe çarpan otomobildeki 2'si çocuk 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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