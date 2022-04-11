Adana'da direğe çarpan otomobildeki 2'si çocuk 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Adana'nın Sarıçam ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda Osmaniye istikametine seyir halindeki A.G. idaresindeki 09 YR 975 plakalı otomobil, refüjdeki aydınlatma direğine çarparak devrildi.

Çarpmanın etkisiyle sürücü A.G. ile eşi F.G. ve çocukları K.G. ile Z.S.G. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince bölgedeki hastanelere kaldırılırken, F.G'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.