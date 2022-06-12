Direğe çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Direğe çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

12.06.2022 21:49

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde direğe çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde direğe çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Ahmet Alper idaresindeki 01 PY 257 plakalı otomobil Hekim Köy Bulvarı üzerinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki beton direğe çarptı.

Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ve araçta bulunan E.Ç. ile S.G. sağlık ekipleri tarafından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan sürücü Alper'in hayati riskinin bulunduğu öğrenildi.

Direğe çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
Direğe çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
Direğe çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
Direğe çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
Direğe çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Direğe çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Direğe çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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