Adana'da direğe çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Kazada yaralanan sürücü, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Seyhan Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, M.T. idaresinde 01 FM 187 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce refüjdeki ağaca ardından aydınlatma direğine çarptı.

Adana 'da, otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

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