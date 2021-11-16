Adana'da direğe çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Adana'da, otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, M.T. idaresinde 01 FM 187 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce refüjdeki ağaca ardından aydınlatma direğine çarptı.
Kazada yaralanan sürücü, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
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