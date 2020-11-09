Adana'da "Diş Hekimliği Müzesi" açıldı - Son Dakika

Adana'da yaşayan emekli diş hekimi Profesör İlter Uzel, mesleğe başladığı ilk yıllardan itibaren topladığı asırlık tıbbi malzemelerinden oluşturduğu Diş Hekimliği Müzesi'ni törenle açtı.

Restorasyonu tamamlanan 2 katlı, 10 odalı müzede, 1840'lı yıllarda kullanılan Ermeni bir dişçiye ait dişçi koltuğundan, eski tıp ve diş hekimlerinin kullandığı aletlere, tıp tarihi kitaplarına ve makalelere kadar binlerce eser yer alıyor.

Tepebağ Mahallesi'nde bulunan müzenin açılışına katılan Adana Valisi Süleyman Elban, burada yaptığı konuşmada, Tepebağ Mahallesi'nin Adana için çok önemli olduğunu söyledi.

Türkiye'de çok da örneği olmayan bir tematik müzenin açılmasının Adana'nın bir sağlık şehri olduğunun vurgulanması ve bu alanda derinliğe ve yetişmiş insan gücüne sahip olduğunu göstermesi açısından çok önemli olduğunu aktaran Elban, şunları kaydetti:

"Bu binanın restorasyonunda, tüm hazırlık aşamalarında büyük emek var. İçinin müze haline getirilmesinde büyük emek var. Bu güzel işte katkıları olan herkese çok teşekkür ediyorum. Emeklerine, ellerine sağlık. Bu müzemizin Tepebağ'da yapılacak güzel restorasyonlara örnek teşkil edeceğine, bu bölgenin ayrıca kültürel anlamda yaşayan bir şehir olmasına vesile olacağına inanıyorum."

Emekli diş hekimi Profesör İlter Uzel ise emeği geçen herkese teşekkür ederek tüm vatandaşları müzeye davet etti.

Konuşmaların ardından Elban ve beraberindekiler müzenin açılış kurdelesini keserek müzede yer alan eserleri inceledi.