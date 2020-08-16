Adana'da "Diş Hekimliği Müzesi" açılışa hazır - Son Dakika

Seyhan Belediyesi ile emekli diş hekimi Profesör İlter Uzel'in iş birliğiyle hazırlanan Diş Hekimliği Müzesi'nde sona gelindi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay ve Prof. Dr. İlter Uzel, müzenin son durumunu birlikte inceledi.

İlter Uzel'in 50 yıllık meslek hayatı boyunca topladığı diş hekimi aletleri, taş baskı kitaplar, gravür ve resimlerin bulunduğu müzede, Mustafa Kemal Atatürk'ün hayattayken alınmış üst çene diş kalıbının kopyası ve 150 yıllık diş hekimi koltuğu da yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, müzenin gelecek nesillere bilgi ve belge aktarımını sürdürmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı'na "özel müze" olarak tescil başvurusunda bulunduklarını kaydetti.

Prof. Dr. İlter Uzel de, 1948 yılından bugüne objelerin yer alacağı müzenin, bir bilim müzesi niteliği taşıyacağını belirtti.