Üye Girişi
Doğal gaz hattı kazısında toprak kayması sonucu 2 işçi yaralandı - Son Dakika

Doğal gaz hattı kazısında toprak kayması sonucu 2 işçi yaralandı

27.08.2021 15:20

Adana'nın Ceyhan ilçesinde doğal gaz hattı çalışmaları sırasında kayan toprağın altında kalan 2 işçi kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde doğal gaz hattı çalışmaları sırasında kayan toprağın altında kalan 2 işçi kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Çiftlikler Mahallesi yakınında iş makinesiyle yapılan kazı sırasında toprak kayması meydana geldi.

İşçilerden Arif Salim Uyar ile onu kurtarmaya çalışan Ökkeş Türkoğlu, yaklaşık 6 metrelik çukura dolan toprağın altında kaldı.

Mesai arkadaşlarınca mahsur kaldıkları yerden çıkarılan işçiler, olay yerine gelen ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Doğal gaz hattı kazısında toprak kayması sonucu 2 işçi yaralandı
Doğal gaz hattı kazısında toprak kayması sonucu 2 işçi yaralandı
Doğal gaz hattı kazısında toprak kayması sonucu 2 işçi yaralandı
Doğal gaz hattı kazısında toprak kayması sonucu 2 işçi yaralandı
Doğal gaz hattı kazısında toprak kayması sonucu 2 işçi yaralandı
Doğal gaz hattı kazısında toprak kayması sonucu 2 işçi yaralandı
Doğal gaz hattı kazısında toprak kayması sonucu 2 işçi yaralandı
Doğal gaz hattı kazısında toprak kayması sonucu 2 işçi yaralandı

Doğalgaz, Ceyhan, Adana, işçi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Doğal gaz hattı kazısında toprak kayması sonucu 2 işçi yaralandı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: Milli Takım'ın Dünya Kupası Avrupa Elemeleri aday kadrosu belli oldu 16:10 Son Dakika: Milli Takım'ın Dünya Kupası Avrupa Elemeleri aday kadrosu belli oldu Manchester United, Cristiano Ronaldo transferi için araya girmeye çalışıyor 15:56 Manchester United, Cristiano Ronaldo transferi için araya girmeye çalışıyor Türkiye-İran sınırındaki çorak arazide tonlarca meyve ve sebze yetiştiriliyor 15:45 Türkiye-İran sınırındaki çorak arazide tonlarca meyve ve sebze yetiştiriliyor
Başkan Ali Koç'tan iddialı Avrupa Ligi yorumu: Gruptan rahat çıkarız 15:24 Başkan Ali Koç'tan iddialı Avrupa Ligi yorumu: Gruptan rahat çıkarız Sigara içmemesi için uyardığı annesini 15 yerinden bıçaklayarak öldürdü 15:21 Sigara içmemesi için uyardığı annesini 15 yerinden bıçaklayarak öldürdü Bariyeri eliyle kaldırmaya çalışan adamın otomobiline tren çarptı 14:40 Bariyeri eliyle kaldırmaya çalışan adamın otomobiline tren çarptı
Son dakika: MNG Kargo'ya siber saldırı düzenlendi! Müşteri bilgileri deşifre oldu 14:25 Son dakika: MNG Kargo'ya siber saldırı düzenlendi! Müşteri bilgileri deşifre oldu Afganistan Merkez Bankası Başkanı olarak atanan ismin diploması olmadığı anlaşıldı 14:11 Afganistan Merkez Bankası Başkanı olarak atanan ismin diploması olmadığı anlaşıldı

Son Dakika Haberleri
16:15 Tesettür mayo ile havuza girmesi engellendi! Soluğu savcılıkta aldı
16:09 Son Dakika: Milli Takım'ın Dünya Kupası Avrupa Elemeleri aday kadrosu belli oldu
16:02 63 yıldır evli olan çift, yarım saat arayla hayatlarını kaybetti
15:55 Manchester United, Cristiano Ronaldo transferi için araya girmeye çalışıyor
15:48 Bosna Hersek'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük ilgi
15:24 İkinci kez koronaya yakalandığı iddia edilen Gülben Ergen'den açıklama: Tekrar korona olmadım
15:24 Başkan Ali Koç'tan iddialı Avrupa Ligi yorumu: Gruptan rahat çıkarız
15:22 Aynı evden 3 kişi, birer gün arayla öldü! Koronavirüsün vurduğu aile hiç aşı olmamış
15:06 Olympiakos yöneticisinden, Fenerbahçe'ye ve hocasına övgü: Üst tura çıkacaklardır
14:41 Son Dakika: Ronaldo, Juventus'tan resmen ayrıldı
Tesettür mayo ile havuza girmesi engellendi! Soluğu savcılıkta aldı Tesettür mayo ile havuza girmesi engellendi! Soluğu savcılıkta aldı         
16:15
63 yıldır evli olan çift, yarım saat arayla hayatlarını kaybetti 63 yıldır evli olan çift, yarım saat arayla hayatlarını kaybetti         
16:02
Bosna Hersek'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük ilgi Bosna Hersek'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük ilgi         
15:48
İkinci kez koronaya yakalandığı iddia edilen Gülben Ergen'den açıklama: Tekrar korona olmadım İkinci kez koronaya yakalandığı iddia edilen Gülben Ergen'den açıklama: Tekrar korona olmadım         
15:25
Aynı evden 3 kişi, birer gün arayla öldü! Koronavirüsün vurduğu aile hiç aşı olmamış Aynı evden 3 kişi, birer gün arayla öldü! Koronavirüsün vurduğu aile hiç aşı olmamış         
15:23
2021 yılında kaçakçıları ihbar eden vatandaşlara 1,2 milyon TL ikramiye dağıtıldı 2021 yılında kaçakçıları ihbar eden vatandaşlara 1,2 milyon TL ikramiye dağıtıldı         
15:03
Kabil'de yaşanan 6 patlamayı üstlenen DAEŞ- Horasan hakkında bilinmeyenler Kabil'de yaşanan 6 patlamayı üstlenen DAEŞ- Horasan hakkında bilinmeyenler         
14:26
5 yıldızlı otelde 60 yavru caretta caretta sıkışarak can verdi 5 yıldızlı otelde 60 yavru caretta caretta sıkışarak can verdi         
14:14
AK Partili Yurtbaşı Belde Belediye Başkanı Yasin Yılmaz'dan 600 bin TL'lik aracına savunma: Şahin alacak halimiz yok ya AK Partili Yurtbaşı Belde Belediye Başkanı Yasin Yılmaz'dan 600 bin TL'lik aracına savunma: Şahin alacak halimiz yok ya         
14:07
Lerzan Mutlu, mini şortlu pozları ile beğeni topladı Lerzan Mutlu, mini şortlu pozları ile beğeni topladı         
14:00
Aldatan kocasından intikam almak için cinsel organına metal somun sıkıştırdı Aldatan kocasından intikam almak için cinsel organına metal somun sıkıştırdı         
13:50
Amatör balıkçı, şanslı günündeydi! Yakaladığı 30 kiloluk kuzu balığını tekneye yarım saatte çıkartabildi Amatör balıkçı, şanslı günündeydi! Yakaladığı 30 kiloluk kuzu balığını tekneye yarım saatte çıkartabildi         
12:51
Üniversiteli genç, feci kazada can verdi! 19 gün önce aldığı motosikleti hurdaya döndü Üniversiteli genç, feci kazada can verdi! 19 gün önce aldığı motosikleti hurdaya döndü         
12:44
Açılışını Cumhurbaşkanı'nın yaptığı havalimanı, tek kuruş kazandırmadan satışa çıkarıldı Açılışını Cumhurbaşkanı'nın yaptığı havalimanı, tek kuruş kazandırmadan satışa çıkarıldı         
11:29
525 yıldır aynı yerde duran tabut, ziyaretçi akınına uğruyor 525 yıldır aynı yerde duran tabut, ziyaretçi akınına uğruyor         
11:15
Eşiyle fotoğraf paylaşan Pınar Altuğ'a kayınvalidesinden yorum: Ben de ben de Eşiyle fotoğraf paylaşan Pınar Altuğ'a kayınvalidesinden yorum: Ben de ben de         
11:07
Gündüz kuşağı programında bir garip olay! ''Dayım'' diye tanıttığı adamla, kocasını aldatmış Gündüz kuşağı programında bir garip olay! ''Dayım'' diye tanıttığı adamla, kocasını aldatmış         
10:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2021 16:32:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Doğal gaz hattı kazısında toprak kayması sonucu 2 işçi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement