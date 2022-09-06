ADANA'DA KADINLARIN BİBER SALÇASI MESAİSİ BAŞLADI

ADANA'da doğal ve ucuz salça tüketmek isteyen ev kadınları, pazardan aldıkları biberleri ayıklayıp, temizledikten sonra evlerinin damlarında kurutmaya başladı.

Sonbaharın gelmesiyle birlikte, salçasıyla ünlü Karaisalı biberinin hasadı başladı. Geçen yıla göre rekoltenin yüzde 70 azalması nedeniyle fiyatlar 3-4 liradan, 10 liraya kadar yükseldi. Doğal ve ucuz biber salçası tüketmek isteyen vatandaşlar, kentin çeşitli noktalarına kurulan biber pazarlarına yoğun ilgi gösteriyor. Kilolarca biber satın alan ev kadınları ya makineler yardımıyla kilosu 1.5 liraya temizletiyor ya da komşularla bir araya gelip imece usulü ayıklayıp temizliyor. Biberler daha sonra yine makinelerde çekildikten sonra evlerin damlarında 20 gün güneşte kurutulup, afiyetle tüketiliyor. Adana Karaisalı Biberciler ve Zeytinciler Derneği Başkanı Murat Kılıç, pazarlarda hareketlilik yaşandığını ancak biber bulmakta zorlandıklarını söyledi. Kılıç, Karaisalı biberinin lezzetiyle diğer biberlerden farklı olduğunu kaydetti.

Salça yapma hazırlığındaki Gülten Gürbüz "Her sene Karaisalı biberi alıyorum. Salçası güzel, rengi güzel. Çok memnunum. Hazır salça tüketmiyorum. Bu yıl 150 kilo aldık" dedi.

'ÇOK ETKİLİ VE UCUZ'

Arif Gürbüz ise "Hazır salçada yemeğe 3 kaşık atıyorsun, bunda yarım kaşık atıyorsun. Çok daha etkili ve ucuz. Tadı da güzel ve gözümüzün önünde, temiz şekilde hazırlanıyor. Makineler olmadan önce daha zordu. Biberler temizlenirken hem kadınlar çok yoruluyordu hem de su israfı oluyordu" diye konuştu. (DHA)