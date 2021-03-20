Adana'da doktor, hastalarını tefeci şebekesine yönlendirmiş - Son Dakika

Adana'da doktor, hastalarını tefeci şebekesine yönlendirmiş

20.03.2021 09:55

Adana'da doktor, hastalarını tefeci şebekesine yönlendirmişADANA'da, polisin düzenlediği tefecilik operasyonuyla çökertilen tefeci şebekesinden gözaltına alınan 9 kişiden 5'i adli kontrol şartı, 4'ü ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Adana'da doktor, hastalarını tefeci şebekesine yönlendirmiş

ADANA'da, polisin düzenlediği tefecilik operasyonuyla çökertilen tefeci şebekesinden gözaltına alınan 9 kişiden 5'i adli kontrol şartı, 4'ü ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Finansörlük yaptığı belirlenen doktor Hasan B.?nin, paraya ihtiyacı olan hastalarını şebekenin ağına düşürdüğü ve bunun karşılığında da komisyon aldığı ortaya çıktı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinesinde ülke genelinde tefecilik suçuna yönelik çalışma başlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nca haklarında gözaltı kararı verilen Adem T. ile birlikte hareket ettikleri tespit edilen 8 şüphelinin yakalanması için Adana ve Kahramanmaraş'ta 17 Mart'ta şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi.

MAĞDURLARIN MAL VARLIKLARINA EL KOYMUŞLAR

Belirlenen adreslere baskın yapan polis, doktor Hasan B.'nin de aralarında olduğu 9 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 2 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız pompalı tüfek, bu silahlara ait çok sayıda fişek ve mermi, 32 milyon 358 bin TL değerinde 398 senet ve çek, 120 boş senet, 27 farklı kişiye ait tapu, alacak notlarının bulunduğu 6 defter, çok sayıda araç satış sözleşmesi, banka dekontu ve dijital materyal ele geçirildi. Şebekenin, bu zamana kadar 12 kişiden 2 milyon TL'lik haksız kazanç elde ettiği, borcunu ödeyemeyen mağdurların tehdit edilerek, mal varlıklarına zorla el konulduğu öne sürüldü. Gözaltına alınan 9 kişiden 3'ü ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

PARAYA İHTİYACI OLAN HASTALARINI ŞEBEKEYE YÖNLENDİRMİŞ

Operasyonun ardından şebekeye ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Finansörlük yaptığı belirlenen Dr. Hasan B.?nin, muayene olmak için kendisine gelen ve paraya ihtiyacı olan hastalarını, şebekenin ağına düşürdüğü ve bunun karşılığında da komisyon aldığı belirlendi. Ayrıca Dr. Hasan B.?nin, şebeke lideri Adem T. ile aralarında para transferi olduğu saptandı. Dr. Hasan B.?nin, emniyetteki ifadesinde, araç satın almak isteyen ve bankalardan kredi alamayan hastalarını borç almaları için Adem T.?ye yönlendirdiği, faiz karşılığı para verilmediğini öne sürdü. Dr. Hasan B., Adem T. ile arkadaş olduklarını, zaman zaman birbirlerine para gönderdiklerini iddia etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 1'i savcılık talimatıyla 5'i ise çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adana'da doktor, hastalarını tefeci şebekesine yönlendirmiş
Adana'da doktor, hastalarını tefeci şebekesine yönlendirmiş
Adana'da doktor, hastalarını tefeci şebekesine yönlendirmiş
Adana'da doktor, hastalarını tefeci şebekesine yönlendirmiş
Adana'da doktor, hastalarını tefeci şebekesine yönlendirmiş

Cumhuriyet Başsavcılığı, KOM Daire Başkanlığı, Gözaltı, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Adana'da doktor, hastalarını tefeci şebekesine yönlendirmiş - Son Dakika


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