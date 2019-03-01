Son Dakika Haberleri: Adana'da Doktora Darp İddiası

Adana'da Doktora Darp İddiası

1 saat önce

Adana Şehir Hastanesinde görevli doktoru darbettiği iddiasıyla bir hasta yakını gözaltına alındı.

Adana'da Doktora Darp İddiası, System.String[]
Adana Şehir Hastanesinde görevli doktoru darbettiği iddiasıyla bir hasta yakını gözaltına alındı.

Adana Tabip Odasından yapılan açıklamaya göre, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doktor Ahmet İrfan Gedik, hastanede tedavi gören bir hastanın yakını tarafından darbedildi.

İhbar üzerine şüpheli C.B. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Adana Şehir Hastanesi Başhekimliği önünde bir araya gelen İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Emrah Ceviz, Adana Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Koray Daş, Adana Tabip Odası Başkanı Ahmet Hilal, hekim ve hastane çalışanları olayı kınadı.

Koray Daş, acil durumu olmayan bir hasta yakını tarafından sözel ve fiziksel şiddete uğrayan hekim arkadaşlarının darbedildiğini öne sürdü.

Doktorun burnu, göz kapakları ve yüzünün birçok yerinde kesikler bulunduğunu belirten Daş, "Kafa travması olduğu için yoğun bakımda gözlem altına aldık. Arkadaşımıza yapılan bu çirkin saldırıyı idareciler olarak şiddetle kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ahmet Hilal de sağlık çalışanlarına saldırılarının son bulmasını istediklerini kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 05:35 Kaynak: AA

Şehir Hastanesi, Adana, Güncel
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