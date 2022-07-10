Adana'da doktorun hastalara "Bakmıyorum" sözleri tepki çekmişti! Gerçek ise sonradan ortaya çıktı

Adana Yüreğir Devlet Hastanesi'nde çekilen bir video sosyal medyada tepki çekti. Acil servis kapısında bekleyen onlarca hasta, kendilerine bakmayacağını belirtip servisten ayrılan doktorun tavırlarıyla şoke oldu.

"BAKMIYORUM" DİYEREK SERVİSİ TERK ETTİ

İnternete düşen ve çok sayıda kullanıcının paylaşarak tepki gösterdiği videoda, acil doktorunun kendileriyle ilgilenilmesini talep eden hastalara "Bakmıyorum" diyerek servisi terk ettiği ve memur olduğunu ifade eden bir kişinin doktordan sicil numarasını ve ismini istediği anlar yer aldı.

DOKTORLAR SALDIRMAYA ÇALIŞMIŞLAR

Videonun haber yapılması üzerine Adana İl Sağlık Müdürlüğü açıklama yaptı. Hasta yakınlarının doktora saldırmaya çalıştığı ifade edilen açıklamalarda şu ifadeler kullanıldı:

"Söz konusu video geçen 19 Haziran'da hastanenin yeşil alanında (acil olmayan hastalara ayaktan poliklinik hizmeti verilen birim) yaşanmış olup ilgili birim kabininde yalnız olarak çalışan görevli kadın hekimin kendisine sözel olarak hakaret ve tehditte bulunulması üzerine kendisini güvende hissetmeyip güvenlik personeli refakati olmadan muayeneye devam edemeyeceğini bildirdiği görüntülerdir.

GÜVENLİK PERSONELİ DESTEĞİ GELİNCE MUAYENESİNE DEVAM EDİLDİ

Güvenlik personeli desteği ve refakat sağlandıktan sonra rutin olarak ayaktan hasta muayenesi hizmete devam etmiştir. Söz konusu videoda geçen durumun birkaç gün önce Konya'da yaşanan doktor cinayeti olayından sonra tepki olarak yaşandığı iddiaları tamamen gerçek dışıdır"