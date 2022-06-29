Kozan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis sitelerinde bahis kazanmış gibi hazırlanan sahte dijital kuponlarla dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 9 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Hisarcık, Kozan, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Adana'da dolandırıcılık operasyonunda 7 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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