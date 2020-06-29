Adana'da dolandırıcılık sanığı hakim karşısında - Son Dakika

Adana'da dolandırıcılık sanığı hakim karşısında

Adana'da, ürün satışı bahanesiyle bir kişiyi 3 bin lira dolandırdığı iddia edilen sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü.

Adana'da, ürün satışı bahanesiyle bir kişiyi 3 bin lira dolandırdığı iddia edilen sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü.

Başakşehir-G.Saray maçını yorumlarken reklam yapan TRT Spor spikeri Deniz Satar, alay konusu oldu
Bülent Arınç'tan FETÖ açıklaması: Belki Deniz Baykal hariç bütün siyasetçiler bunlarla bir araya gelmiştir
Cinnet getiren öğretmen 40 yıllık komşularına satırla saldırdı

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya hakkında "Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 10 yıla kadar hapis cezası istenen tutuksuz sanık A.T. katılmadı. Müşteki A.A. ise mahkemede hazır bulundu.

Müşteki A.A. Adana'da meyve komisyonculuğu yaptığını ve sanıkla telefon üzerinden irtibat kurduğunu söyledi.

Söz konusu meyve satışı için sanık A.T'nin verdiği banka hesabına 3 bin lira gönderdiğini ve buna ilişkin banka dekontlarını mahkeme dosyasına sunduğunu belirten müşteki A.A, "Anlaştığımız şekilde ürünleri almak için Aydın'ın Nazilli ilçesine gittim. Fakat oraya vardığımda sanık telefonunu kapatmıştı. Kendisine bir türlü ulaşamadım. Paramı geri alamadım. Sanık A.A'dan şikayetçiyim cezalandırılmasını talep ederim." ifadesini kullandı.

Cumhuriyet savcısı ise mütalaasında dava dosyasındaki eksik hususların giderilmesi ve sanığın mevcut halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Mahkeme heyeti de sanığın mevcut halinin devamına karar vererek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Banka, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 16:27 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da dolandırıcılık sanığı hakim karşısında - Son Dakika

Son Dakika

22:48 Başakşehir-G.Saray maçını yorumlarken reklam yapan TRT Spor spikeri Deniz Satar, alay konusu oldu 22:20 Bülent Arınç'tan FETÖ açıklaması: Belki Deniz Baykal hariç bütün siyasetçiler bunlarla bir araya gelmiştir 20:56 Eminönü'nde hayrete düşüren olay! Kimseyi umursamayan kadın çırılçıplak denize girdi 20:21 Eski Galatasaraylı Sabri Sarıoğlu, gözlük mağazası açtı 20:17 İran'da ikinci dalga! Günlük koronavirüs vefat sayısı rekor kırdı 16:57 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde değişim beklentisi! Birleştirilen 2 bakanlık yeniden ayrılıyor 16:47 Yunanistan, Türkiye ile sınır kapılarını 1 Temmuz'dan itibaren açıyor 14:48 Suların durulmadığı ABD'de avukat bir çift, protestoculara otomatik silah çekti 14:02 Son dakika: Afganistan'da pazar yerine roketli saldırı: 23 sivil hayatını kaybetti 12:23 Öldüren kürtaj davasında şoke eden detay! Bebeğin babası, enişte çıktı 11:35 Hırsızlıktan aranan firari hükümlü, adliyede yakalandı 11:20 Transferin gözde ismi Mert Hakan Yandaş, tepkiler sonrasında Twitter hesabını kapattı 11:08 Bangladeş'te korkunç feribot kazası: 30 ölü 10:42 Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden gencin vücudundan soda şişesi çıktı 08:54 Huysuz kadın, maske takmadığı için kendisine hizmet etmeyen garsonu rezil etmek isterken zengin etti
Başakşehir-G.Saray maçını yorumlarken reklam yapan TRT Spor spikeri Deniz Satar, alay konusu oldu
22:48
Bülent Arınç'tan FETÖ açıklaması: Belki Deniz Baykal hariç bütün siyasetçiler bunlarla bir araya gelmiştir
22:19
Gökhan Özoğuz, kızı Ayşe'nin fotoğrafını ilk kez paylaştı
22:16
Kasımpaşalı Haris Hajradinovic: Beşiktaş'ta oynamak istiyorum
22:15
İstanbul Veteriner Hekimler Odası'ndan Kurban Bayramı uyarısı: 1 milyon kişi koronavirüs riski altında
21:58
Uşak'ta motosiklet kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı
21:57
Cinnet getiren öğretmen 40 yıllık komşularına satırla saldırdı
21:53
Galatasaray, Belhanda'nın yerine eski Fenerbahçeli Giuliano'yu istiyor
21:52
Libya'da darbeci Hafter'e bağlı güçler, Sirte'ye binlerce paralı asker gönderdi
21:50
Ebru Şallı, vefat eden 9 yaşındaki oğluyla çekilen fotoğrafını paylaştı: Seni çok özledim ponçiğim
21:46
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2020 23:12:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Adana'da dolandırıcılık sanığı hakim karşısında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]