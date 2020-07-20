Adana'da dolandırıcılık sanıkları hakim karşısında - Son Dakika

Adana'da dolandırıcılık sanıkları hakim karşısında

Adana'da çeşitli vaatlerle yasa dışı bahis oynatarak 27 kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla haklarında "Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 21 yıldan 98 yıla kadar değişen hapis cezası istemiyle dava açılan 3'ü tutuklu 4...

Adana'da çeşitli vaatlerle yasa dışı bahis oynatarak 27 kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla haklarında "Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 21 yıldan 98 yıla kadar değişen hapis cezası istemiyle dava açılan 3'ü tutuklu 4 sanığın yargılanmasına başlandı.

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Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Ö. A, M.Ş. ve O. D. bulundukları cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanık O.Y.M. ile tarafların avukatları ve bazı müştekiler de hazır bulundu.

Sanık O.D, savunmasında 9 ayrı müştekiyi dolandırmaktan yargılandığını, bu kişilerin bazıları ile telefonda görüşme yaptığını itiraf etti.

Yaptıklarından çok pişman olduğunu belirten O.D, "Üniversite öğrencisiyim, çalışıyorum. Herkesten özür diliyorum, affınıza sığınıyorum. O.Y.M. benim üniversiteden arkadaşım. Kendisinden 3 hesap numarası istemiştim. Bana para geleceğini söyledim. O da hesap numaralarını bana verdi. Gelen paranın ne olduğunu, nereden geldiğini kendisine söylemiyordum. Benim başıma ilk defa böyle bir şey geldi. Daha önce ifademi reddetme yoluna gittim. Ancak mahkemede işi fazla uzatmak istemedim. Vicdanım rahat değil." şeklinde savunma yaptı.

Sanık M.Ş. ise hakkındaki suçlamayı kabul etmedi.

Müştekilerin hiç birisini tanımadığını iddia eden M.Ş, "Hiçbirisi bana para göndermedi. Kendim iddia oynuyorum. Böyle bir olayın içinde bulunduğum için çok pişmanım." diyerek tahliyesini istedi.

Tutuksuz sanık O.Y.M. ise üniversiteden arkadaşı O.D'nin kendisinden hesap kartı istediğini belirterek, "Kötü niyetli kullanacağını bilmiyordum. 'Para gelecek' dedi. Kendim ile iki kız arkadaşıma ait hesap numaralarını verdim. Olaylar benim dışımda gerçekleşmiştir." ifadesini kullandı.

Sanık Ö. A. ise avukatıyla görüşemediğini belirterek, savunmasını hazırlamak üzere süre istedi.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut durumunun devamına karar verip duruşmayı müştekilerin dinlenmesi ve eksikliklerin giderilmesi için erteledi.

Banka, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 17:41 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da dolandırıcılık sanıkları hakim karşısında - Son Dakika
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