ADANA'DA DOLU ETKİLİ OLDU - Son Dakika
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ADANA'DA DOLU ETKİLİ OLDU

04.05.2022 16:01

ADANA'nın Kozan ilçesinde etkili olan dolu, birçok bölgeye beyaza bürüdü.

ADANA'nın Kozan ilçesinde etkili olan dolu, birçok bölgeye beyaza bürüdü. Kozan ilçesinin Göller Yaylası ile Akçalıuşağı, Mahyalar Mahallesi ve Çulluuşağı mahallelerinde öğle saatlerinde yağış başladı. Yağmurla birlikte dolu yağışı da etkili oldu. Ceviz büyüklüğünde yağan dolu, çevreyi kar gibi beyaza bürüdü. Yaklaşık 10 dakika süren yağış nedeniyle ekili alanlar ile bahçelerdeki sebze ve meyveler zarar gördü. Öte yandan Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde dün başlayan ve aralıklarla devam eden yağış da hayatı olumsuz yönde etkili. İlçe merkezinde sele dönen yağış nedeniyle ekili alanların zarar gördüğü bildirildi.

ADANA'DA DOLU ETKİLİ OLDU
ADANA'DA DOLU ETKİLİ OLDU
ADANA'DA DOLU ETKİLİ OLDU
ADANA'DA DOLU ETKİLİ OLDU
ADANA'DA DOLU ETKİLİ OLDU

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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