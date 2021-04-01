Adana'da dolu ilçeyi beyaza bürüdü - Son Dakika

Adana'da dolu ilçeyi beyaza bürüdü

Adana'da dolu ilçeyi beyaza bürüdü Adana'nın merkez ilçesi Karaisalı'da dolu yağışı sonrası ilçe beyaza büründü.

Adana'da dolu ilçeyi beyaza bürüdü ADANA - Adana'nın merkez ilçesi Karaisalı'da dolu yağışı sonrası ilçe beyaza büründü. İlçede öğleden sonra başlayan sağanak yağmurun ardından etkili olan dolu yağışı yerde yaklaşık 5-10 santimlik beyaz bir örtü oluşturdu. İlçe merkezinde kısa sürede şiddetini artıran dolu yağışı nedeniyle sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşandı. İlçede yağışlı havanın önümüzdeki cumartesi gününe kadar etkili olması bekleniyor.

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