Adana'da dolu yağışı çevreyi beyaza bürüdü, ekili alanlar zarar gördü - Son Dakika

Adana'da dolu yağışı çevreyi beyaza bürüdü, ekili alanlar zarar gördü

ADANA - Adana'nın Kozan ve Feke İlçelerine bağlı kırsal mahallelerde şiddetli dolu yağışı etkili olurken, yağıştan dolayı ekili alanlar ve ağaçlar zarar gördü. Dolu yağışı nedeniyle bölge beyaza büründü.

Kozan ilçesine bağlı Göller Yaylası ile Akçalıuşağı, Mahyalar Mahallesi ve Çulluuşağı mahallelerinde öğle saatlerinde dolu yağışı başladı.Yağmurla birlikte dolu yağışı da etkili oldu. Ceviz büyüklüğünde yağan dolu, bölgeyi kar gibi beyaza bürüdü. Yaklaşık 15 dakika süren yağış nedeniyle ekili alanlar ile bahçelerdeki ürünler zarar gördü.

Öte yandan Adana'nın Feke İlçesine bağlı Koçyazı Mahallesinde de aşırı dolu yağışı etkili oldu. Dolu yağışını Ramazan İmir adlı vatandaş kendi cep telefonu ile çekerek dolu yağışının bölgede olumsuz etkilere neden olduğunu anlattı.