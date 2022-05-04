Adana'da dolu yağışı çevreyi beyaza bürüdü, ekili alanlar zarar gördü - Son Dakika
Üye Girişi

Adana'da dolu yağışı çevreyi beyaza bürüdü, ekili alanlar zarar gördü

04.05.2022 18:50

Adana'da dolu yağışı çevreyi beyaza bürüdü, ekili alanlar zarar gördü Adana'nın Kozan ve Feke İlçelerine bağlı kırsal mahallelerde şiddetli dolu yağışı etkili olurken, yağıştan dolayı ekili alanlar ve ağaçlar zarar gördü.

Adana'da dolu yağışı çevreyi beyaza bürüdü, ekili alanlar zarar gördü

ADANA - Adana'nın Kozan ve Feke İlçelerine bağlı kırsal mahallelerde şiddetli dolu yağışı etkili olurken, yağıştan dolayı ekili alanlar ve ağaçlar zarar gördü. Dolu yağışı nedeniyle bölge beyaza büründü.

Kozan ilçesine bağlı Göller Yaylası ile Akçalıuşağı, Mahyalar Mahallesi ve Çulluuşağı mahallelerinde öğle saatlerinde dolu yağışı başladı.Yağmurla birlikte dolu yağışı da etkili oldu. Ceviz büyüklüğünde yağan dolu, bölgeyi kar gibi beyaza bürüdü. Yaklaşık 15 dakika süren yağış nedeniyle ekili alanlar ile bahçelerdeki ürünler zarar gördü.

Öte yandan Adana'nın Feke İlçesine bağlı Koçyazı Mahallesinde de aşırı dolu yağışı etkili oldu. Dolu yağışını Ramazan İmir adlı vatandaş kendi cep telefonu ile çekerek dolu yağışının bölgede olumsuz etkilere neden olduğunu anlattı.

Adana'da dolu yağışı çevreyi beyaza bürüdü, ekili alanlar zarar gördü
Adana'da dolu yağışı çevreyi beyaza bürüdü, ekili alanlar zarar gördü
Adana'da dolu yağışı çevreyi beyaza bürüdü, ekili alanlar zarar gördü
Adana'da dolu yağışı çevreyi beyaza bürüdü, ekili alanlar zarar gördü

YORUMLAR
500
Son dakika haberi | Adana'da bisiklet sürerken öldürülen kişinin cenazesi defnedildi Son dakika haberi | Adana'da bisiklet sürerken öldürülen kişinin cenazesi defnedildi Kozan barajında tatilin keyfini çıkardılar Kozan barajında tatilin keyfini çıkardılar

Kozan, Adana, Feke, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Adana'da dolu yağışı çevreyi beyaza bürüdü, ekili alanlar zarar gördü - Son Dakika


Son Dakika
18:41 Türkiye'de haberleriyle bir döneme damga vurmuştu! İşte Bay Kubidik'in son hali
18:36 Selahattin Demirtaş cumhurbaşkanı adayı olabilir mi? Avukatı yanıtladı
18:10 Fenerbahçe Beko'nun Dimitris Itoudis ile anlaştığı iddia edildi
18:03 Davutoğlu'ndan Akşener'e ailecek bayram ziyareti
17:58 Korku dolu anlar! Aracın kapısı açıldı, çocuk yola düştü
17:56 Şırnak'ta kamyonette 2 kuzenin silahla vurulmuş cesetleri bulundu: Çalışır haldeki kamyonetteydiler
17:40 Babası rahatsızlanan Domagoj Vida, Hırvatistan'a gitti: Derbide olmayabilir
17:28 Kremlin sözcüsü "Putin resmi olarak savaş ilan edecek" iddiasına yanıt verdi: Saçmalık!
17:22 Hindistan'da kutsal olarak görülen ineği kesen şahıslar linç edilerek öldürüldü
17:18 Galatasaray'da Torrent'e yol göründü iddiası: Takım Hakan Balta'ya emanet edilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2022 18:56:13. #1.12#
SON DAKİKA: Adana'da dolu yağışı çevreyi beyaza bürüdü, ekili alanlar zarar gördü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement