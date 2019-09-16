Son Dakika Haberleri: Adana'da dolunay güzel görüntüler oluşturdu
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Adana'da dolunay güzel görüntüler oluşturdu

30 dakika önce

Adanaspor ile Adana Demirspor karşılaşması sırasında maraton tribünün arka tarafından yükselen dolunay güzel görüntüler oluşturdu.

Adana'da dolunay güzel görüntüler oluşturdu, System.String[]

Adanaspor ile Adana Demirspor karşılaşması sırasında maraton tribünün arka tarafından yükselen dolunay güzel görüntüler oluşturdu.


Dün akşam oynanan maç sırasında ortaya çıkan dolunay, büyüklüğü ve parlaklığıyla ilgi çekti. 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nundan gözlenen dolunay adeta geceyi aydınlattı. Dolunay, bulutsuz hava ile gökyüzünde buluşunca, çıkan güzel görüntü karşısında Adanalı vatandaşlar kısa bir sürede olsa dolunayı seyretti. - ADANA

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Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 08:20 Kaynak: İHA
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