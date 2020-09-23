Domates yüklü kamyon devrildi - Son Dakika

Öte yandan, devrilen araçtan yola saçılan domatesler polis ve yol görevlileri tarafından temizlendi.

Kazada yaralanan Göğebakan, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Adana Şehir Hastahanesine kaldırıldı.

Adana 'da devrilen domates yüklü kamyonun şoförü yaralandı.

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