Domates yüklü kamyon devrildi - Son Dakika

Adana'da devrilen domates yüklü kamyonun şoförü yaralandı.
Mustafa Göğebakan'ın kullandığı domates yüklü 27 AL 524 plakalı kamyon, Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun merkez Sarıçam ilçesi yakınında, refüjdeki demir bariyerlere, ardından ağaçlara çarparak devrildi.
Kazada yaralanan Göğebakan, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Adana Şehir Hastahanesine kaldırıldı.
Öte yandan, devrilen araçtan yola saçılan domatesler polis ve yol görevlileri tarafından temizlendi.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 19:41 - Kaynak: AA
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