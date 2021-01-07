Dondurulmuş şırdanların içinden 39 kilo 850 gram esrar çıktı - Son Dakika

Dondurulmuş şırdanların içinden 39 kilo 850 gram esrar çıktı

07.01.2021 10:45

Adana'da, otomobildeki bidonlarda dondurulmuş şırdanların içine gizlenmiş 39 kilo 850 gram esrar ele geçirildi.

Adana'da, otomobildeki bidonlarda dondurulmuş şırdanların içine gizlenmiş 39 kilo 850 gram esrar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir otomobille uyuşturucu sevkiyatı yapılacağını belirledi.

Ekip, plakasını tespit ettiği aracı takibe alıp kent merkezinde durdurdu.

Narkotik dedektör köpeğinin aracın arka bölümüne tepki vermesi sonucu, koltuk üzerinde bulunan bir çuval incelemeye alındı.

Çuvaldaki 7 bidonda bulunan dondurulmuş şırdanların içerisinde 39 kilo 850 gram esrar ele geçirildi.

Ekipler, sürücü İ.E'yi (38) gözaltına aldı.

Dondurulmuş şırdanların içinden 39 kilo 850 gram esrar çıktı
Dondurulmuş şırdanların içinden 39 kilo 850 gram esrar çıktı
Dondurulmuş şırdanların içinden 39 kilo 850 gram esrar çıktı
Dondurulmuş şırdanların içinden 39 kilo 850 gram esrar çıktı

Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Adana, Esrar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dondurulmuş şırdanların içinden 39 kilo 850 gram esrar çıktı - Son Dakika


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