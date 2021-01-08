Adana'da dondurulmuş şırdanların içine esrar gizleyen zanlı tutuklandı - Son Dakika

Adana'da, otomobildeki bidonlarda dondurulmuş şırdanların içine gizlenmiş 39 kilo 850 gram esrar ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, dün bir otomobildeki 7 bidonda bulunan dondurulmuş şırdanların içerisinde 39 kilo 850 gram esrar ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan şüpheli İ.E'nin (38) işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Adana'da polis ekiplerince dün uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı belirlenen otomobil kent merkezinde durdurmuştu. Araçtaki 7 bidonda bulunan dondurulmuş şırdanların içerisinde 39 kilo 850 gram esrar ele geçirilmiş, sürücü İ.E. gözaltına alınmıştı.
Kaynak: AA
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