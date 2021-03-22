Adana'da down sendromlu öğrencilerin yaptığı resimlerin yer aldığı sergi açıldı - Son Dakika

Adana'da down sendromlu öğrencilerin yaptığı resimlerin yer aldığı sergi açıldı.

Gönüllü Anneler Topluluğunca düzenlenen "Benim Emeğim Benim Eserim Projesi" kapsamında 75. Yıl Sanat Galerisi'nde açılan sergide, down sendromlu öğrencilerin yaptığı çalışmalar yer aldı.

Gönüllü Anneler Topluluğu kurucusu Gülşen Akgöz, AA muhabirine, yaklaşık 400'e yakın özel çocuğun yer aldığı bir topluluk olduklarını kaydetti.

Birçok alanda resim çalışmasının yer aldığı serginin bir gün ziyarete açık olacağını belirten Akgöz, "Çocuklara resim yapma hayallerindeki sembolleri kağıda dökme, renklerle oynamak çok iyi geldi. Aslında bir nevi duygularının, üzüntülerinin dışa yansımış hali oldu. Konuşamadıklarının dili oldu resim." diye konuştu.