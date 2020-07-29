Adana'da drone destekli terör uygulması - Son Dakika

Adana'da drone destekli terör uygulması

ADANA'da yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Emniyet Müdürlüğü'nün çeşitli birimlerinde görev yapan 200 polisin katıldığı, drone ile havadan destek sağlanan huzur uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 4 kişi yakalandı. Denetimler sırasında ruhsatsız bir tabanca ele geçirildi.

Adana İl Emniyet Müdürü Doğan İnci'nin talimatı doğrultusunda TEK ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi terör örgütlerinin kent merkezindeki faaliyetlerini engellemek ve deşifre etmek amacıyla merkez Seyhan ilçesi Hürriyet, Barbaros ve Bey mahallelerinde huzur uygulaması yaptı. TEM, Özel Harekat, Asayis, Çevik Kuvvet, Trafik, Narkotik şubeleri ile Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı toplam 200 polisin görev aldığı uygulamaya, drone ile havadan destek verildi. Gece yarısına kadar devam uygulamada 374 aracı durdurup, arayan ve 858 kişinin GBT sorgusunu yapan ekipler, çok sayıda vatandaşa çeşitli kabahatlerden toplam 8 bin 828 lira para cezası uyguladı. Uygulama genelinde çeşitli suçlardan aranması olan 4 kişiyi yakalayan ekipler, ayrıca ruhsatsız bir tabanca ele geçirdi.

Uygulama noktalarını denetleyen İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, Barbaros Mahallesi'nde yaya olarak gezerek vatandaşlarla sohbet etti. Mahalledeki bir kahvehaneye oturan İnci, vatandaşların yaklaşan Kurban Bayramı'nı kutlayıp, maske takmaları ve sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda uyardı.