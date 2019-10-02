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Adana'da drone'lu 'huzur ve güven' uygulaması

6 dakika önce

Adana'da drone'lu 'huzur ve güven' uygulamasıADANA - Adana'da bin 545 polisin katılımıyla 'huzur ve güven' uygulaması helikopter ve drone desteği ile gerçekleştirildi.

Adana'da drone'lu 'huzur ve güven' uygulaması

ADANA - Adana'da bin 545 polisin katılımıyla 'huzur ve güven' uygulaması helikopter ve drone desteği ile gerçekleştirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğünce, il genelindeki yollarda ve umuma açık yerlerde gerçekleştiren 'huzur ve güven' uygulamasına asayiş, uyuşturucu ile mücadele, çevik kuvvet, özel harekat ve trafik şubelerinden 209 kara ekibi katıldı. Polis helikopteri ekiplere destek verirken drone ile de kontroller sağlandı. Uygulamada 4 dedektör köpeği de görev aldı. Uygulama alanlarında geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, şüpheli buldukları araçları durdurdu ve dedektör köpeklerle arama gerçekleştirdi. Yapılan uygulama genelinde, 13 bin 220 kişinin kimlik sorgulamasında çeşitli suçlardan aranana 17 kişi yakalanırken 6 kişiye adli ve idari işlem uygulandı.

Yapılan trafik denetlemelerinde 6 bin 905 araç kontrol edilirken, 12 araç trafikten men edildi. Toplamda 125 araca 90 bin 425 TL para cezası kesildi. Durdurulan araçlarda yapılan kontrollerde 7 ruhsatsız tabanca ve bunlara ait 7 adet şarjör, 80 adet dolu fişek, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet kesici ve delici alet, 2 adet sopa ile 33 adet uyuşturucu hap, 282 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Uygulama noktalarını denetleyen İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, kontrol noktalarında vatandaşlarla sohbet etti.

Adana'da drone'lu 'huzur ve güven' uygulaması

Adana, Huzur, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 02:26 Kaynak: İHA
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Adana'da 209 kara ekibinin katıldığı drone'lu huzur ve güven uygulaması yapılması
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