Adana'da dronlu uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı - Son Dakika

Adana'da dronlu uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

15.10.2020 10:42
Adana'da dronlu uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı, System.String[]

ADANA'da, polisin 'torbacı' olarak bilinen sokak satıcılarına yönelik dün şafak vakti düzenlediği operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi, 9 şüpheli gözaltına alındı.

ADANA'da, polisin 'torbacı' olarak bilinen sokak satıcılarına yönelik dün şafak vakti düzenlediği operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi, 9 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon, dronla saniye saniye görüntülendi.

Uyuşturucu ticaretinin deşifresi ve engellemesine yönelik çalışmasını sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde 'torbacı' olarak bilinen çok sayıda uyuşturucu satıcısını belirledi. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 10 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartmasının ardından, dün şafak vakti kent merkezinde çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel harekat timleri, bazı evlerin demir kapılarını koçbaşlarıyla kırarak içeriye girerken, haklarında yakalama kararı bulunan 9 şüpheliyi gözaltına aldı. Evlerde yapılan aramalarda ise 1 kilo 369 gram esrar, 23,32 gram sentetik uyuşturucu, 3,45 gram eroin, 1,17 gram kokain, bir miktar hap, kurusıkıdan bozma tabanca ile pompalı tüfek ele geçirildi.

OPERASYON DRONLA ANBEAN KAYDEDİLDİ

Operasyon anları ise hem havadan hem de karadan saniye saniye görüntülendi. 9 kişinin emniyetteki işlemleri devam ederken, adresinde bulunamayan 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.


Adana'da dronlu uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı
Adana'da dronlu uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı
Adana'da dronlu uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı
Adana'da dronlu uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı
Adana'da dronlu uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı
Adana'da dronlu uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı
Adana'da dronlu uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Operasyon, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Adana'da dronlu uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı - Son Dakika

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