Adana'da düğün salonunda çıkan kavgada 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Adana'da düğün salonunda çıkan kavgada 2 kişi yaralandı

21.07.2022 00:39
Adana'da düğün salonunda çıkan kavgada 2 kişi yaralandı

Adana'da bir düğün salonundaki silahlı ve bıçaklı kavgada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Adana'da bir düğün salonundaki silahlı ve bıçaklı kavgada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Mücahitler Caddesi'ndeki bir düğün salonunda iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.

Bıçak ve tabanca kullanılan kavgada yaralanan 2 kişi araçlarla özel bir hastaneye kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, düğün salonu önünde yaşanan arbede sırasında kalabalığı dağıtmak için biber gazı kullandı.

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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Kaynak: AA

Seyhan, kavga, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da düğün salonunda çıkan kavgada 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da düğün salonunda çıkan kavgada 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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