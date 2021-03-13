Son dakika haberi! Düğünden çıkan 2 grup arasında silahlı ve bıçaklı kavga: 2 yaralı - Son Dakika

Son dakika haberi! Düğünden çıkan 2 grup arasında silahlı ve bıçaklı kavga: 2 yaralı

13.03.2021 20:21

Son dakika haberleri... Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, düğün sonrası 2 grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, düğün sonrası 2 grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Akıncılar Mahallesi'ndeki bir düğünden ayrılan 2 grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede silah, bıçak ve sopa kullanılan kavgaya dönüştü.

Kavgada 2 kişi silahla yaralandı. Gruptakilere ait olduğu belirtilen 2 otomobil de sopa ve silahlarla zarar verilmesi nedeniyle kullanılamaz hale geldi.

Yaralılar, bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen çok sayıda polis ve çevik kuvvet ekibi, sokakta güvenlik önlemi aldı.

Ekipler, kavgaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kavganın, düğüne başka mahalleden gelen gruptaki bazı kişilerin silahla havaya ateş etmesi, karşı gruptakilerin buna tepki göstermesi sonucu çıktığı ileri sürüldü.

Son dakika haberi! Düğünden çıkan 2 grup arasında silahlı ve bıçaklı kavga: 2 yaralı
Son dakika haberi! Düğünden çıkan 2 grup arasında silahlı ve bıçaklı kavga: 2 yaralı
Son dakika haberi! Düğünden çıkan 2 grup arasında silahlı ve bıçaklı kavga: 2 yaralı
Son dakika haberi! Düğünden çıkan 2 grup arasında silahlı ve bıçaklı kavga: 2 yaralı

Akıncılar, Silah, Düğün, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Düğünden çıkan 2 grup arasında silahlı ve bıçaklı kavga: 2 yaralı - Son Dakika


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