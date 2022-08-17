'Ölüme gidiyorum' diyerek evinden ayrılan Furkan, tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu - Son Dakika
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'Ölüme gidiyorum' diyerek evinden ayrılan Furkan, tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu

17.08.2022 19:20
'Ölüme gidiyorum' diyerek evinden ayrılan Furkan, tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu

ADANA'da dün akşam evinden "Ölüme gidiyorum" diyerek çıkan Furkan Sürer (28), Çukurova Üniversitesi'ne ait portakal bahçesinde tabanca ile başından vurulmuş halde ölü olarak bulundu.

ADANA'da dün akşam evinden "Ölüme gidiyorum" diyerek çıkan Furkan Sürer (28), Çukurova Üniversitesi'ne ait portakal bahçesinde tabanca ile başından vurulmuş halde ölü olarak bulundu.

Olay, saat 18.00 sıralarında Sarıçam ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi'ne ait portakal bahçesinde meydana geldi. Gezintiye çıkan iki kadın, ağaçların altında hareketsiz yatan bir kişiyi görünce polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, başından tabancayla vurulduğu belirlenen gencin hayatını kaybettiğini saptadı.

CESEDİN BAŞINDA GÖZYAŞI DÖKTÜ

Polisin yaptığı çalışmada, cesedin, dün akşam evinden "Ölüme gidiyorum" diyerek çıkan Furkan Sürer'e ait olduğu tespit edildi. Ayrıca cesedin yanında tabanca da bulundu. Hakkında kayıp başvurusu yapılan Sürer'in ölüm haberini alan yakınları, olay yerine gelerek gözyaşı döktü. İncelemelerin ardından Sürer'in cansız bedeni, otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


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Kaynak: DHA

Çukurova Üniversitesi, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Ölüme gidiyorum' diyerek evinden ayrılan Furkan, tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: 'Ölüme gidiyorum' diyerek evinden ayrılan Furkan, tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu - Son Dakika
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