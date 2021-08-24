Adana'da dün çıkan orman yangını kontrol altında - Son Dakika

ADANA'nın Saimbeyli ilçesinde dün başlayan orman yangını, ikinci günde kontrol altına alındı. Bölgede ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.

İlçenin Aksaağaç mevkisinde dün saat 15.00 sıralarında orman yangını çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 3 helikopter, 20 arazöz ve 300 orman işçisi sevk edildi. Rüzgar da etkisiyle yaklaşık 50 hektarlık alanda etkili olan yangın, ekiplerin yoğun çabası sonucu saat 03.30 sıralarında güçlükle kontrol altına alındı.Ekipler soğutma çalışması yaparken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.