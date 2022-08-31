Olay yerine sevk edilen ekipler, sudaki cesedin dün Koza Mahallesi Sümbül Caddesi'nde kanala düşen İlyas Bircan'a ait olduğunu tespit etti.

Kaynak: AA

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Adana Yüregir, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Adana'da sulama kanalına düşen kişinin cesedi bulundu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.