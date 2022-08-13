Adana'da acı olay! Serinlemek isterken sulama kanalında kaybolan minik Abdullah'ın cansız bedeni bulundu

Dün saat 10.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi'nde, Abdullah Bucak serinlemek için Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalına girdi. Bir süre sonra suda çırpınmaya başlayan çocuk, akıntıda sürüklendi. Çevredekilerin kurtarmaya çalıştığı Abdullah, gözden kayboldu.

ÇALIŞMALAR YENİDEN BAŞLADI

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Abdullah'ın babası Salih Bucak, eşine ve ağabeyine sarılarak gözyaşı döktü. Su Altı Grup Amirliği dalgıç polisleri, Abdullah'ın bulunması için bu sabah arama çalışmalarına yeniden başladı.

SABAH SAATLERİNDE CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Gece suyu kesilen kanalda arama yapan ekipler, saat 09.00 sıralarında Abdullah'ın cansız bedenine ulaştı. Abdullah Bucak'ın cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.