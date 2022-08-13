Adana'da acı olay! Serinlemek isterken sulama kanalında kaybolan minik Abdullah'ın cansız bedeni bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Adana'da acı olay! Serinlemek isterken sulama kanalında kaybolan minik Abdullah'ın cansız bedeni bulundu

13.08.2022 09:49

Adana'da bulunan sulama kanalları can almaya devam ediyor. Dün serinlemek için girdiği sulama kanalında kaybolan 10 yaşındaki Abdullah Bucak'ın 23 saat sonra cansız bedenine ulaşıldı. Bucak'ın cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Dün saat 10.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi'nde, Abdullah Bucak serinlemek için Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalına girdi. Bir süre sonra suda çırpınmaya başlayan çocuk, akıntıda sürüklendi. Çevredekilerin kurtarmaya çalıştığı Abdullah, gözden kayboldu.

Sulama kanalında kaybolan Abdullah'tan 23 saat sonra acı haber

ÇALIŞMALAR YENİDEN BAŞLADI

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Abdullah'ın babası Salih Bucak, eşine ve ağabeyine sarılarak gözyaşı döktü. Su Altı Grup Amirliği dalgıç polisleri, Abdullah'ın bulunması için bu sabah arama çalışmalarına yeniden başladı.

Sulama kanalında kaybolan Abdullah'tan 23 saat sonra acı haber

SABAH SAATLERİNDE CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Gece suyu kesilen kanalda arama yapan ekipler, saat 09.00 sıralarında Abdullah'ın cansız bedenine ulaştı. Abdullah Bucak'ın cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Sulama kanalında kaybolan Abdullah'tan 23 saat sonra acı haber
Sulama kanalında kaybolan Abdullah'tan 23 saat sonra acı haber
Sulama kanalında kaybolan Abdullah'tan 23 saat sonra acı haber
YORUMLAR
500
Adana'da sulama kanalında kaybolan çocuğun cesedi bulundu Adana'da sulama kanalında kaybolan çocuğun cesedi bulundu Adana'da sulama kanalına giren çocuk kayboldu Adana'da sulama kanalına giren çocuk kayboldu
Kaynak: DHA

Devlet Su İşleri, Adana Yüregir, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da acı olay! Serinlemek isterken sulama kanalında kaybolan minik Abdullah'ın cansız bedeni bulundu - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:46 Doktor Erol Köse'den dekolte elbiseyle sahne alan eski sevgilisi Gülşen'e tepki: Yeşilçam p..noları 70'lerde Türk sinemasını bitirmişti
12:58 İzmir'de vahşet! Dayaktan kaçan Hanife, terminalde kocası tarafından bıçaklanarak öldürüldü
12:51 Meteoroloji'den 9 il için gök gürültülü sağanak uyarısı
12:36 Bakan Kirişci duyurdu! Milyonlarca liralık tarımsal destek ödemeleri bugün çiftçilerin hesaplarına yatacak
12:23 KYK yurdunda çekildiği iddia edilen görüntülere muhalefetten tepki! Kim bu Arap şahıslar?
12:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti kurucularına mektup: Seçimlerde bir kez daha desteğinize talibiz
13:56 Kılıçdaroğlu, gençlere vaatlerde bulundu: Çalınan hayalleri iade edeceğiz
12:02 Fazıl Say, Nagihan Alçı kendisini suçlayınca çılgına döndü: Ekrem'i aday maday yaptırtmıyorum
11:52 Nihat Doğan evlilik sonrası coştu: Allah'ın verdiği ödülsün
11:43 Bakan Soylu, terör örgütü PKK'ya büyük darbe vurulan operasyonu açıkladı: Biraz orantısız güç kullandık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2022 14:20:17. #1.12#
SON DAKİKA: Adana'da acı olay! Serinlemek isterken sulama kanalında kaybolan minik Abdullah'ın cansız bedeni bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement