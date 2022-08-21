Sulama kanalında kaybolan çocuğun cansız bedeni bulundu - Son Dakika
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Sulama kanalında kaybolan çocuğun cansız bedeni bulundu

21.08.2022 15:53
Sulama kanalında kaybolan çocuğun cansız bedeni bulundu

Adana'da dün sulama kanalında kaybolan 9 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu.

Adana'da dün sulama kanalında kaybolan 9 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu.

Edinilen bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesinde 9 yaşındaki Abdullah El İsa dün akşam üzere Levent Mahallesi Sümbül Caddesindeki araç yıkama noktasından sulama kanalına girdi. Ancak bir süre sonra çocuk suda kayboldu. Bunun üzerine çevredeki vatandaşlar polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sualtı polisi arama başlattı. Yapılan aramalarda çocuk bulunamadı. Bu nedenle sulama kanalının suyu kesilerek sabah saatlerinde tekrar arama başlatıldı. Yapılan aramada çocuğun cansız bedeni Ali Hocalı Mahallesi'nden geçen sulama kanalında bulundu. Çocuğun cansız bedeni yapılan ilk incelemenin ardından otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. - ADANA

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Kaynak: İHA

Tragger, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sulama kanalında kaybolan çocuğun cansız bedeni bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sulama kanalında kaybolan çocuğun cansız bedeni bulundu - Son Dakika
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