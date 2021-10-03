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Adana'da Dünya Yürüyüş Günü etkinliği düzenlendi - Son Dakika

Adana'da Dünya Yürüyüş Günü etkinliği düzenlendi

03.10.2021 11:50
Adana'da Dünya Yürüyüş Günü etkinliği düzenlendi, System.String[]

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, Türk Kızılay Adana Şubesi tarafından Dünya Yürüyüş Günü dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, Türk Kızılay Adana Şubesi tarafından Dünya Yürüyüş Günü dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

Merkez Park'ta düzenlenen yürüyüş etkinliğine, Türk Kızılay Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı, Kızılay gönüllüleri ve vatandaşlar katıldı.

Yürüyüş öncesi, vatandaşların şeker, tansiyon, boy ve kiloları ölçüldü, adım metre ve maske dağıtıldı.

Etkinlikte günün anlam ve önemine değinen Saygılı, obezite ve kronik rahatsızlıkların önlenmesinde yürüyüşün önemli olduğunu belirtti.

Kızılay, Seyhan, Adana, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da Dünya Yürüyüş Günü etkinliği düzenlendi - Son Dakika


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