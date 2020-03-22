Adana'da "dur" ihtarına uymayan şüpheliler kovalamaca sonucu yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana'da 'dur' ihtarına uymayan şüpheliler kovalamaca sonucu yakalandı - Son Dakika

Adana'da "dur" ihtarına uymayan şüpheliler kovalamaca sonucu yakalandı

51 dakika önce

Adana'da polisin "dur" ikazına rağmen bir süre kaçan şüpheliler kovalamaca sonucu yakalandı.

Adana'da polisin "dur" ikazına rağmen bir süre kaçan şüpheliler kovalamaca sonucu yakalandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Doğankent Mahallesi'nde uygulama noktasında, polis ekipleri durumundan şüphelendikleri 01 LG 477 plakalı otomobili durdurmak istedi.

Polisin "dur" ihtarına rağmen otomobille kaçmaya başlayan araç sürücüsü Hüseyin R. Adana- Karataş yoluna doğru ilerledi.

Ekiplerin yaklaşık 5 kilometre boyunca kovaladığı şüpheli otomobil, Sabancı Merkez Cami önünde durduruldu. İçerisinde sürücüyle birlikte 2 kadın şüpheliyi de yakalayan ekipler, otomobilde yaptıkları aramalarda herhangi bir suç unsuru bulamadı.

Olay yerine sevk edilen trafik polislerinin incelemesinin ardından şüpheliler ve otomobil detaylı inceleme yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.

Adana'da dur ihtarına uymayan şüpheliler kovalamaca sonucu yakalandı

Doğankent Mahallesi, Adana Yüregir, Polis, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 02:24 Kaynak: AA

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