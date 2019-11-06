Son Dakika Haberleri: Adana'da 'dur' ihtarına uymayan sürücü, polisi alarma geçirdi
Son Dakika Güncel Adana'da 'dur' ihtarına uymayan sürücü, polisi alarma geçirdi

Adana'da 'dur' ihtarına uymayan sürücü, polisi alarma geçirdi

6 saat önce

ADANA'da denetleme noktasında polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, taksisiyle kaçtı.

Adana'da 'dur' ihtarına uymayan sürücü, polisi alarma geçirdi, System.String[]

ADANA'da denetleme noktasında polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, taksisiyle kaçtı. 10 kilometre süren kovalamaca sonucu taksi terk edilmiş halde bulunurken, sürücü kayıplara karıştı.

Merkez Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda uygulama noktasında denetleme yapan polisler, 01 T 1401 plakalı taksiyi durdurmak istedi. Taksi sürücüsü, polisin 'dur' ihtarına uymayıp araçla kaçınca, kovalamaca başladı. Turgut Özal Bulvarı'ndan Alparslan Türkeş Bulvarı'na dönen taksi, bulvar boyunca ilerleyip Seyhan ilçesine girdi. Polis ekiplerinin ihtarlarına aldırış etmeyen taksi sürücüsü, bulvarın sonundan Ray Sokak'a, buradan da Defne Caddesi'ne geçti. Bir süre ara sokaklarda kaçmaya devam eden sürücü, 10 kilometre süren kovalamaca sonucu Denizli Mahallesi 57118 Sokak'taki boş arsada taksiyi kapıları açık halde terk ederek kayıplara karıştı. Polislerin yaptığı incelemede, içerisinde herhangi bir suç unsuruna rastlanmayan taksi, çekiciyle Emniyet Müdürlüğü otoparkına götürüldü. Polis, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.


Çukurova, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 09:29 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



13. katta onu gören telefona sarıldı
Bursa'da "Dur" ihtarına uymayan sürücü, binanın çatısına çıkarak polisle çatıştı! İstanbul'da dehşet gecesi! Fatih'te siyanür notu bulunan evden 4 kardeşin cesedi çıktı Köpeğe çarpmamak için ani fren yaptı, zincirleme kazaya neden oldu: 1 ölü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2019 16:04:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adana'da 'dur' ihtarına uymayan sürücü, polisi alarma geçirdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]