Adana'da durdurulan minibüste 2 ton kaçak et bulundu - Son Dakika

Yapılan işlemlerin ardından etler, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Minibüste yapılan aramada 2 ton kaçak olduğu belirlenen karkas et ele geçirildi.

Nezen Germiyen cinayetinin kilit ismi Ahmet Taşkın'ın arkadaşı her şeyi anlattı: Konuşurken bana öldürdüğünü itiraf etti