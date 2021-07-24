Adana'da durdurulan şüpheli araçta ilginç manzara! 2 kişilik panelvana tam 19 kişiyi sığdırıp denize gitmişler - Son Dakika

Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) otoyolu üzeri Adana mola tesisleri civarında meydana gelen olayda iddiaya göre, polis ekipleri yabancı uyruklu Abdo Semis yönetimindeki 27 MA 9956 plakalı panelvanı şüphelenip durdurdu.

PANELVAN'DA 19 KİŞİNİN TAŞINDIĞI TESPİT EDİLDİ

Ekipler, yaptığı incelemede sürücü hariç 2 kişi taşıma kapasitesi olan panelvanın toplamda 19 kişiyi taşıdığını fark etti.

SÜRÜCÜYE PARA CEZASI UYGULANDI

Ekipler sürücü Abdo Semis'e 1452 TL para cezası uyguladı. Ayrıca araçta bulunan kişilere sosyal mesafe kuralına uymamaktan idari para cezası uygulandı. Şahısların Mersin'de denize girdikleri ve Gaziantep'e dönüş yolunda oldukları öğrenildi.