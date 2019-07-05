Son Dakika Haberleri: Adana'da duruşma çıkışı bıçaklı kavga: 4 yaralı
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Adana'da duruşma çıkışı bıçaklı kavga: 4 yaralı

1 saat önce

Adana'da duruşma sonrası adliye binası önünde çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Adana'da duruşma çıkışı bıçaklı kavga: 4 yaralı, System.String[]
Adana'da duruşma sonrası adliye binası önünde çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.
Kız kaçırma nedeniyle husumetli iki aile arasında çıkan ve 1 kişinin yaralandığı olaya ilişkin davanın duruşması sonrası taraflar adliye çıkışında tartıştı.
Daha sonra çıkan kavgada Mahmut, İrfan ve Ferhat Gülsüm ile aynı aileden ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.
Kavga, polisin müdahalesiyle sonlandırıldı.
Yaralılar ile kavgaya müdahale sırasında kullanılan biber gazından etkilenen bir polis memuru çağrılan ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Bıçakla yaralanan Mahmut Gülsüm'ün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Polis, olayda bıçağı kullandığı iddia edilen bir kişiyi gözaltına aldı.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 02:11 Kaynak: AA
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