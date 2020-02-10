Adana'da "duruşma çıkışı bıçaklı kavga" davasına devam edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana'da 'duruşma çıkışı bıçaklı kavga' davasına devam edildi - Son Dakika

Adana'da "duruşma çıkışı bıçaklı kavga" davasına devam edildi

6 saat önce

Adana'da kız kaçırma nedeniyle husumetli iki aile arasında, duruşma sonrası adliye binası önünde çıkan ve 5 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgayla ilgili 1'i tutuklu 4 kişinin yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Adana'da

Adana'da kız kaçırma nedeniyle husumetli iki aile arasında, duruşma sonrası adliye binası önünde çıkan ve 5 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgayla ilgili 1'i tutuklu 4 kişinin yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya Adana E Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Emre Y, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Tutuksuz sanıklar Veysel Y ve Yunus Y ile tarafların avukatlarının da hazır bulunduğu duruşmada tanıklar dinlendi.

Mahkeme savcısı, tutuklu sanığın tutukluluğunun devamına karar verilmesini talep etti.


Söz hakkı verilen sanıklardan Emre Y, kimseyi öldürmek için bıçak sallamadığını öne sürerek, "İsteseydim öldürürdüm. Sadece kalçasına salladım." diyerek tahliyesini istedi.


Tutuksuz sanıklar da suçlamaları kabul etmedi.


Mahkeme heyeti, tutuklu sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı, tanıkların dinlenmesi ve eksikliklerin giderilmesi için ileri bir tarihe erteledi.


Olay


Adana'da 5 Temmuz'da duruşma sonrası adliye binası önünde kız kaçırma nedeniyle husumetli iki aile arasında tartışma çıkmıştı. Tartışma sonucu İrfan, Ferhat ve Vedat G. bıçakla, Emrah ve Mustafa G. yumrukla yaralanmıştı.

Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 05:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kendisini tutuklayan polisleri bıçaklayan Özgür Arduç: Bana bakmasaydı boğazına sokacaktım
Babasını kız arakadaşını eve getirdiği için çıkan tartışmada öldürmüş İstanbul'un göbeğinde korkunç olay! 6 yaşındaki kız çocuğu evinde ölü bulundu Tamer Karadağlı ile yakalanan Iraz Yıldız, sosyal medyadaki fotoğraflarıyla dikkat çekiyor

Son Dakika Haberleri
00:31 Defne Samyeli'nin Cem Yılmaz ile birlikte olan fotoğraflarını kaldırmaması dikkat çekti
00:09 Mucize Doktor'un 22. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Nazlı'nın aşk itirafı Ali Vefa'yı heyecanlandırıyor
23:48 Genç şarkıcı Serel Yeleli, klip çekimini koronavirüs salgını sebebiyle iptal etti
23:11 Tamer Karadağlı ile yakalanan Iraz Yıldız, sosyal medyadaki fotoğraflarıyla dikkat çekiyor
21:43 Gökçen Paprika, cesur kıyafetiyle Merve Özbey'in düğününe damga vurdu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2020 00:49:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Adana'da "duruşma çıkışı bıçaklı kavga" davasına devam edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]