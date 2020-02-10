Adana'da kız kaçırma nedeniyle husumetli iki aile arasında, duruşma sonrası adliye binası önünde çıkan ve 5 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgayla ilgili 1'i tutuklu 4 kişinin yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya Adana E Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Emre Y, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Tutuksuz sanıklar Veysel Y ve Yunus Y ile tarafların avukatlarının da hazır bulunduğu duruşmada tanıklar dinlendi.

Mahkeme savcısı, tutuklu sanığın tutukluluğunun devamına karar verilmesini talep etti.



Söz hakkı verilen sanıklardan Emre Y, kimseyi öldürmek için bıçak sallamadığını öne sürerek, "İsteseydim öldürürdüm. Sadece kalçasına salladım." diyerek tahliyesini istedi.



Tutuksuz sanıklar da suçlamaları kabul etmedi.



Mahkeme heyeti, tutuklu sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı, tanıkların dinlenmesi ve eksikliklerin giderilmesi için ileri bir tarihe erteledi.



Olay



Adana'da 5 Temmuz'da duruşma sonrası adliye binası önünde kız kaçırma nedeniyle husumetli iki aile arasında tartışma çıkmıştı. Tartışma sonucu İrfan, Ferhat ve Vedat G. bıçakla, Emrah ve Mustafa G. yumrukla yaralanmıştı.