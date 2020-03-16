Adana'da duruşmalara Kovid-19 ertelemesi - Son Dakika

Adana'da bazı mahkemeler, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tedbirler kapsamında tutuksuz sanıklı davaların duruşmalarını erteledi.

Adana Adliyesinde mahkemeler, Sağlık Bakanlığı bünyesinde oluşturulan Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri ile Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) uyarıları üzerine Kovid-19 önlemleri kapsamında duruşmalar için yeni düzenlemeler yaptı.

Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesi, 30 Mart'a kadar tutuklu sanıkların olduğu duruşmaların haricindeki duruşmaların ertelenmesine karar verdi.

Adana 8. Asliye Ceza Mahkemesi de 6 Nisan'a kadar duruşmaların ertelendiğini duyurdu. Adana 6. İş Mahkemesi hakimi de duruşmaları 27 Mart'a kadar erteledi.

Erteleme kararları duruşma salonlarının kapılarına asıldı.