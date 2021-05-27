Adana'da düşen kayalar nedeniyle ulaşıma kapanan karayolu tekrar trafiğe açıldı - Son Dakika

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen Adana Büyükşehir Belediyesi 'ne bağlı ekipler, yola düşen kayaları temizleyerek yolu tekrar ulaşıma açtı.

Burak Yılmaz: Çok güzel teklifler var, Galatasaray'a dönmek istedim ama olmadı