? Seyhan ilçesi Bahçeşehir Mahallesi'ndeki DSİ'ye ait sulama kanalında, dün gece saatlerinde bir kadının çırpınarak yardım istediğini görenler, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, kanalda arama yaptı, ancak kadına ulaşamadı.

Kaynak: DHA

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Bahçeşehir, Seyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sulama kanalında kaybolan kadının, yosunlara takılmış cansız bedeni bulundu - Son Dakika

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