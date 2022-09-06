Sulama kanalında kaybolan kadının, yosunlara takılmış cansız bedeni bulundu - Son Dakika
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Sulama kanalında kaybolan kadının, yosunlara takılmış cansız bedeni bulundu

06.09.2022 11:17
Sulama kanalında kaybolan kadının, yosunlara takılmış cansız bedeni bulundu

ADANA'da, düştüğü sulama kanalında kaybolan kadının, yaklaşık 7 kilometre uzaklıkta yosunlara takılmış cansız bedeni bulundu.

ADANA'da, düştüğü sulama kanalında kaybolan kadının, yaklaşık 7 kilometre uzaklıkta yosunlara takılmış cansız bedeni bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan ceset, morga kaldırıldı.

? Seyhan ilçesi Bahçeşehir Mahallesi'ndeki DSİ'ye ait sulama kanalında, dün gece saatlerinde bir kadının çırpınarak yardım istediğini görenler, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, kanalda arama yaptı, ancak kadına ulaşamadı.

Dün gece ara verilen arama çalışmaları, sabahın ilk ışıklarıyla yeniden başladı. Araçla kanal boyunca ilerleyen ekipler, kadının cansız bedenini, düştüğü yere yaklaşık 7 kilometre mesafede, yosunlara takılmış halde buldu. Çağırılan Su Altı Grup Amirliği ekipleri, cesedi sudan çıkardı. İlk incelemede üzerinden kimlik çıkmayan kadının cesedi, kimlik tespiti için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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Kaynak: DHA

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Bahçeşehir, Seyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sulama kanalında kaybolan kadının, yosunlara takılmış cansız bedeni bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sulama kanalında kaybolan kadının, yosunlara takılmış cansız bedeni bulundu - Son Dakika
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