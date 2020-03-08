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Adana'da düzenlenen 8 Mart Kadınlar Günü mitingine erkekler alınmadı
6 saat önce
Adana'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için düzenlenen mitingde erkeklerin alandan çıkmasının istenmesi üzerine bazı çiftler meydanı terk etti
Adana'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için düzenlenen mitingde erkeklerin alandan çıkmasının istenmesi üzerine bazı çiftler meydanı terk etti.
Etkinliğin organizatörleri, kentte yapılan yürüyüşün ardından gerçekleşen mitingin sadece kadınlara yönelik olduğunu anons ederek, erkeklerin meydandan ayrılmasını istedi. Bunun üzerine bazı kadınlar, isteğe tepki göstererek miting alanından eşleriyle beraber ayrıldı.
Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 06:31
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