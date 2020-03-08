Adana'da düzenlenen 8 Mart Kadınlar Günü mitingine erkekler alınmadı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Adana'da düzenlenen 8 Mart Kadınlar Günü mitingine erkekler alınmadı - Son Dakika Dünya

Adana'da düzenlenen 8 Mart Kadınlar Günü mitingine erkekler alınmadı

6 saat önce

Adana'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için düzenlenen mitingde erkeklerin alandan çıkmasının istenmesi üzerine bazı çiftler meydanı terk etti

Adana'da düzenlenen 8 Mart Kadınlar Günü mitingine erkekler alınmadı, System.String[]

Adana'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için düzenlenen mitingde erkeklerin alandan çıkmasının istenmesi üzerine bazı çiftler meydanı terk etti.


Etkinliğin organizatörleri, kentte yapılan yürüyüşün ardından gerçekleşen mitingin sadece kadınlara yönelik olduğunu anons ederek, erkeklerin meydandan ayrılmasını istedi. Bunun üzerine bazı kadınlar, isteğe tepki göstererek miting alanından eşleriyle beraber ayrıldı.

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Dünya Kadınlar Günü, Adana, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 06:31 
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