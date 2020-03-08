Adana'da düzenlenen 8 Mart Kadınlar Günü mitingine erkekler alınmadı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Adana'da düzenlenen 8 Mart Kadınlar Günü mitingine erkekler alınmadı - Son Dakika Dünya

Adana'da düzenlenen 8 Mart Kadınlar Günü mitingine erkekler alınmadı

6 saat önce

Adana'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için düzenlenen mitingde erkeklerin alandan çıkmasının istenmesi üzerine bazı çiftler meydanı terk ettiView on euronews.

Adana'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için düzenlenen mitingde erkeklerin alandan çıkmasının istenmesi üzerine bazı çiftler meydanı terk ettiView on euronews

Adana'da düzenlenen 8 Mart Kadınlar Günü mitingine erkekler alınmadı

Dünya Kadınlar Günü, Adana, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 06:42 
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