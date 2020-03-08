Son Dakika › Dünya › Adana'da düzenlenen 8 Mart Kadınlar Günü mitingine erkekler alınmadı - Son Dakika Dünya
Adana'da düzenlenen 8 Mart Kadınlar Günü mitingine erkekler alınmadı
6 saat önce
Adana'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için düzenlenen mitingde erkeklerin alandan çıkmasının istenmesi üzerine bazı çiftler meydanı terk ettiView on euronews.
Adana'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için düzenlenen mitingde erkeklerin alandan çıkmasının istenmesi üzerine bazı çiftler meydanı terk ettiView on euronews
Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 06:42
Son Dakika Adana'da dolmuş şoförü başından vurularak öldürüldü Güney Kıbrıs'tan gerilimi tırmandıracak karar! Yunanistan-Türkiye sınırına asker gönderiyorlar Minibüs şoförü öldürüldü, yolcular dehşeti yaşadı Özcan Deniz'den tepki çeken Kadınlar Günü paylaşımı