Düzenlenen Kış Engel Atlama Yarışları tamamlandı

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Binicilikte Adana'da düzenlenen Kış Engel Atlama Yarışları sona erdi.

Adana Atlı Spor Kulübü Tesisleri'nde 20-21 Şubat'ta başlayan ve hafta içi ara verilen yarışlarda, Adana, Ankara, Mersin, Antalya, Samsun ve Gaziantep'ten 55 binici, yıldızlar, gençler, genç yetişkin ve yetişkin kategorilerinde mücadele etti.

Organizasyon, bugün yapılan yarışlarla tamamlandı.

Dereceye girenlere ödülleri verilirken, organizasyon kapsamında Adana Valilik Kupası yarışı da düzenlendi.