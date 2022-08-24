Adana'da kaçakçılık operasyonu - Son Dakika
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Adana'da kaçakçılık operasyonu

24.08.2022 09:50
Adana'da kaçakçılık operasyonu

Adana'da düzenlenen operasyonda 14 bin 100 litre kaçak akaryakıt, 936 litre sahte rakı, 210 litre etil alkol, 50 kaçak cep telefonu ve 50 kaçak şarj aleti ele geçirildi.

Adana'da düzenlenen operasyonda 14 bin 100 litre kaçak akaryakıt, 936 litre sahte rakı, 210 litre etil alkol, 50 kaçak cep telefonu ve 50 kaçak şarj aleti ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri 3 farklı adreste kaçak ve sahte ürün olduğu bilgisine ulaştı. Eş zamanlı olarak 3 adrese yapılan baskında 14 bin 100 litre kaçak akaryakıt, 936 litre sahte rakı, 210 litre etil alkol, 50 kaçak cep telefonu ve 50 kaçak şarj aleti ele geçirildi.

Operasyonda 3 zanlı gözaltına aldı. Zanlılar sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - ADANA

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da kaçakçılık operasyonu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da kaçakçılık operasyonu - Son Dakika
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