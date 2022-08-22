Adana'da 19 milyon 370 bin adet kaçak makaron ele geçirildi - Son Dakika
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Adana'da 19 milyon 370 bin adet kaçak makaron ele geçirildi

22.08.2022 09:51
Adana'da 19 milyon 370 bin adet kaçak makaron ele geçirildi

Adana'da düzenlenen operasyonda 19 milyon 370 bin adet kaçak makaron ele geçirildi.

Adana'da 19 milyon 370 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kaçak ürünlerin bulunduğu belirlenen adres ve araçlara operasyon düzenlendi.

Aramalarda, 19 milyon 370 bin makaron, 101 bin 376 sigara kağıdı ve 2 bin 780 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan 11 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kaynak: AA

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Adana, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da 19 milyon 370 bin adet kaçak makaron ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da 19 milyon 370 bin adet kaçak makaron ele geçirildi - Son Dakika
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