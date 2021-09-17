Adana'da jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 19 zanlı gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca 1-15 Eylül'de uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlarda, 5 kilo 175 gram esrar, 2 uyuşturucu hap, 382 kök kenevir, 16 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 19 şüpheli yakalandı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Adana'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 19 şüpheli yakalandı - Son Dakika