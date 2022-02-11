Adana'da eğitim alan "lider kadınlar", ev kadınlarını bilinçlendirecek - Son Dakika

Adana'da faaliyet gösteren Ev Hanımları Dayanışma ve Kalkındırma Derneğinin (EVKAD) yürüttüğü proje ile 15'ten fazla konuda eğitilecek "lider kadınlar", dezavantajlı bölgelerdeki ev kadınlarına kanaat önderliği yaparak farkındalık oluşturacak.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği tarafından finansal destek sağlanan ve yaklaşık 7 ay sürecek Seyhan'ın Lider Kadınları projesi kapsamında il genelinde ilk etapta öncü olma potansiyeline sahip 20 kadın seçildi.

Proje kapsamında kadına karşı şiddetle mücadele, insan hakları, cinsiyet eşitliği ve sosyal hayata katılım, yasal haklar, kadın sağlığı, ev kazaları ve ilkyardım, kamu hizmetlerine yönlendirme, temel ev ekonomisi, istihdam ve iş olanakları, eğitim ve burs olanakları, medya okuryazarlığı, resmi başvuru şekilleri, demokratik karar alma mekanizmalarına katılım konularında haftanın 3 günü teorik, 2 günü pratik eğitim veriliyor.

Projenin tamamlanmasıyla lider pozisyonunda 160 kadın eğitilerek, dezavantajlı mahallerdeki ev kadınlarının sosyoekonomik alandan ev kazalarına kadar bilinçlendirilmesi ve toplumsal yaşama daha fazla katılmaları konusunda yol gösterici olmaları hedefleniyor.

"Hak temelli bir çalışma"

EVKAD Başkanı Sema Turan Yapıcı, AA muhabirine, uzun zamandır özellikle ev kadınlarına yönelik böyle bir girişimde bulunmak istediklerini, ABD Büyükelçiliğinin bu yönde bir hibe programı açıklamasıyla projelerini hayata geçirdiklerini belirtti.

Proje kapsamında Seyhan'da belirledikleri 20 kadına eğitim verilmeye başlandığını aktaran Yapıcı, "Lider kadınlar, verilen bilgileri öğrendikten sonra arkadaşları ile toplantılar yapıyor, bu toplantılar veya uygun ortamlarda, öğrendiklerini mahallerindeki kadınlarla paylaşıyorlar. Mahallelerdeki kadınlar da verilen bu eğitimden faydalanınca bilgi kar topu gibi büyüyecek. İlk etapta eğitim verilen arkadaşlarımız sadece öncü kadınlar olmuş oluyor." dedi.

Yapıcı, lider kadınların, kadına yönelik şiddet gibi konularda da yönlendirici olacaklarını belirtti.

Mahallelerdeki ev kadınları ile dayanışma sağlamak istediklerini aktaran Yapıcı, şöyle devam etti:

"İnsanların haklarını bilmesini istiyoruz. Bu, sonuç itibarıyla hak temelli bir çalışma. Proje ile ev kadınları toplumsal cinsiyet eşitliği, kadın ve aile ile ilgili yasalar, ilk yardım, resmi kurumlara başvuru gibi konuları öğrenecek. Bilmeyen de lider kadının eğittiği bir başka kadının veya komşusunun kapısı çalacak, akıl danışacak. Gerek lider kadınlarımız gerekse son halkada eğitimi almış ev kadınlarımız da onlara yol gösterecek."

Eğitim alan kadınlar

Lider kadın olarak seçilen ve mahallesindeki kadınlara eğitim vermeye başlayan Demet Özbudun, her hafta aldıkları eğitimi olabildiğince farklı ortamlarda kadınlara aktarmaya çalıştığını belirtti.

Bu eğitimin sadece bir eğitim olarak değerlendirilemeyeceğini, kadınları güçlendirecek bir proje olduğunu ifade eden Özbudun, "Eğitimde aldığımız bilgileri çevremize aktarıp, çevremiz de çevresine aktarıp o şekilde bir döngüyle kadınları ayağa kaldırmayı amaçlıyoruz." dedi.

İş yerinde Özbudun'un bilgilendirdiği kadınlardan Tülin Aşır, kadınların her zaman haklarını savunabilmeleri gerektiğini belirtti.

Eğitimin çok faydalı olduğunu ifade eden Aşır, "Ben zaten esnaf olarak her zaman kadınları destekliyorum, elimden geldiğince bilgilendiriyorum. Bu eğitimle eksikliklerimi de tamamlayarak çevreme, müşterilerime, kadınlara daha fazla destek olacağımı düşünüyorum." dedi.

ABD'nin Adana Konsolosluğu Kültür ve Basın Ataşesi Erica Marrero, Konsolosluk olarak projeyi desteklemekten gurur duyduklarını belirterek, "Kadınların sesinin çok önemli olduğuna inanıyoruz. Kadınların kendi topluluklarının tüm sosyoekonomik ve demokratik boyutlarında tam katılımını teşvik ediyoruz." ifadelerini kullandı.